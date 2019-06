Une enquête de Vinci Autoroutes montre que 80% des actifs de la région Paca utilisent leur voiture pour se rendre au travail

Français des zones rurales. Français des zones urbaines. Français du milieu, Français de la périphérie…

Sommes-nous tous égaux face à la mobilité ? Non.

La France de la mobilité est en morceaux. Et cette inégalité explique, en partie, une certaine fracture sociale. Ilyaces territoires qui ouvrent des perspectives. Et ceux qui enferment et sclérosent. Avec de nombreuses répercussions économiques. Et environnementales, le dommage collatéral.

Pire encore, la mobilité et notamment le trajet domicile-travail, démultiplient les inégalités.

Les trois quarts des actifs ne vivent pas là où ils travaillent

Dans les années 1960, un actif faisait en moyenne trois kilomètres pour aller travailler. Une quinzaine d’années après, il en parcourait une vingtaine.

Aujourd’hui, c’est en moyenne largement plus du double. Un actif sur quatre seulement habite dans la commune de son lieu de travail. Le 17 novembre dernier, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Leur signe de ralliement : un gilet jaune sur le dos.

Les raisons de la grogne ? Le pouvoir d’achat, les taxes, les impôts. Dans la rue, c’est une France qui se sent asphyxiée. Le déclic : le prix de l’essence et du gasoil qui atteint des sommets.

Dans une enquête réalisée pour Vinci Autoroutes (1), Ipsos a analysé les pratiques des Français en matière de mobilité, leurs difficultés et attentes concernant les trajets quotidiens.

Quelle est la place de la voiture dans les modes de transport utilisés par les actifs français ? Est-elle détrônée par les transports en commun en zone urbaine ? Quelle est la part du multimodal (2) ? Combien de temps les Français consacrent-ils à leur trajet domiciletravail, et quelles sont les principales sources de perte de temps ? Comment jugent-ils leurs conditions actuelles de transport ? Quel budget consacrent-ils à ces trajets ? Des alternatives existent-elles pour diminuer ce budget ? L’accès aux transports en commun est-il possible partout en France ?

Les résultats dessinent une France contrastée, laissant apparaître des fractures territoriales, sociales et économiques, et montrent notamment que 80 % des actifs utilisentleur véhicule pour se rendre au travail en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un enjeu écologique et social majeur

Le trajet domicile-travail est un enjeu économique et écologique majeur pour les années à venir. Un sujet crucial débattu en ce moment même à l’Assemblée nationale.

Portée par Élisabeth Borne, ministre des Transports, la Loi d’orientation des mobilités (LOM) entend apporter des réponses à une problématique complexe. Le texte est déjà passé par le Sénat. Ambitieux, selon le gouvernement… « Fourre-tout »pour ses détracteurs. Il s’agit de redéfinir un plan de mobilité, tout en respectant les engagements environnementaux et en baissant le coût de transport pour des millions d’automobilistes…

La LOM espère désenclaver ainsi la France « déclassée », la France périphérique. Et distiller davantage de justice sociale et fiscale.

1. Enquête réalisée du 18 au 30 octobre 2018 sur un échantillon représentatif de 4 000 actifs français âgés de 18 ans et plus. 313 personnes constituant un échantillon représentatif de la population des actifs habitant en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

2. Le fait d’utiliser plusieurs modes de transport différents (bus et vélo par exemple) sur un même trajet.