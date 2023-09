Un camion renverse son chargement sur l'A8, la circulation totalement bloquée

L'après-midi et la soirée s'annoncent très très compliquées sur l'A8 entre Nice et Antibes, ce jeudi.

En effet, un camion transportant des bordures de trottoir s'est renversé et couché sur la chaussée, en travers des trois voies de circulation, au km174.

Résultat, il est quasiment impossible de circuler, à part sur la bande d'arrêt d'urgence, au compte gouttes.

Le camion transportait des bordures de trottoir et s'est renversé et couché sur la chaussée. Photo JM.

Les secours sont sur place, notamment 17 sapeurs-pompiers et 5 engins.

Le conducteur du camion, âgé d'une cinquantaine d'années et légèrement blessé, a été pris en charge par les pompiers et conduit vers le centre hospitalier d'Antibes.

Les opérations pour relever et évacuer le poids-lourd risquent de durer.

Actuellement, on compte plus de 10km de bouchon et plus de deux heures pour traverser cette difficulté.

Les entrées 46 et 47 en direction d'Aix sont fermées.

Il est très fortement conseillé d'éviter le secteur.