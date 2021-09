Un bouchon "de curiosité" de 16km sur l'A8 entre Nice et Antibes après un accident dans l'autre sens

La curiosité est un vilain défaut, on le savait.

L'accident survenu ce vendredi à 17h au niveau d'Antibes dans le sens Cannes-Nice le confirme;

En effet, dans l'autre sens, l'embouteillage est encore plus impressionnant: 16km de voitures et poids-lourds cul-à-cul à l'heure de la sortie des bureaux et des départs en week-end.

A hauteur de l'accident, les usagers qui circulent entre Nice et Cannes ralentissent donc pour regarder de l'autre côté des voies un accident qui n'a fait heureusement que trois blessés légers.

Mais résultat, c'est donc un bouchon qui n'a cessé d'augmenter au cours des dernières minutes pour atteindre 16km entre la barrière de péage de Nice-Saint-Isidore-Sud et la barrière de péage d’Antibes Nord.

Allez, circulez, y'a rien à voir!