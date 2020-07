Un bloc rocheux de 4 tonnes menace de tomber du Jardin exotique à Monaco

"Dans le cadre des travaux de consolidation du Jardin Exotique, il est apparu qu’un bloc rocheux de 4 tonnes menace à terme de se détacher de la paroi et nécessite donc une intervention d’alpinistes spécialisés dans les meilleurs délais", annonce ce mercredi matin le gouvernement monégasque.

La paroi fragilisée se situe au bout du boulevard de Belgique, au-dessus du tunnel de l'Hôpital.

Afin de ne pas dévisager le Jardin exotique, le bloc rocheux ne sera pas excavé mais renforcé.

Fermeture complète à hauteur

du tunnel

Les opérations se dérouleront entre le 31 juillet 7h30 et le 2 août 19h et nécessiteront "la fermeture complète de la circulation automobile et piétonnière, dans les deux sens du boulevard de Belgique, à la hauteur du tunnel de l’Hôpital".

Les conditions d'accès au CHPG seront également modifiées pour les piétons, automobilistes et usagers des bus.

"Les automobilistes et les usagers de la Compagnie des Autobus de Monaco souhaitant se rendre au Centre Hospitalier Princesse Grace ne pourront le faire qu’en remontant l’avenue Pasteur. Les piétons auront également la possibilité, depuis le boulevard de Belgique, d’emprunter l’ascenseur des Révoires pour rejoindre le boulevard du Jardin Exotique et l’ascenseur de l’Hôpital."

circulation alternée toute la semaine prochaine

Une seconde phase de travaux sera nécessaire pour "conforter le clouage du bloc rocheux".

Entre le lundi 3 et le samedi 8 août, de 7h30 à 19h uniquement, une circulation alternée sera mise en place à la hauteur du tunnel de l'Hôpital. La priorité sera alors donnée aux véhicules de secours.