Un accident provoque de gros bouchons sur l'autoroute A8 ce vendredi matin

Un accident a provoqué d'importantes perturbations du trafic ce vendredi matin sur l'autoroute A8.

Cet accident, dont on ignorait une heure plus tard les circonstances et le bilan, s'est produit peu avant 9 heures dans le contournement de Nice.

Et plus précisément après la sortie n°55 (Nice-est), en direction d'Aix-en-Provence.

Rapidement, un bouchon se forme et remonte sur plusieurs kilomètres, allongeant les temps de parcours habituel de près d'une demi-heure.