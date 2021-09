Un accident impliquant six véhicules sur l'A8 provoque d'importants bouchons ce vendredi

Les secours et la gendarmerie sont sur les lieux.

Les pompiers -17 sapeurs et 5 engins- ont pris en charge et transporté trois blessés légers: une femme de 60 ans, un homme d'une vingtaine d'années et un enfant. Huit autres personnes sont impliquées et indemnes.

Il vous faudra au moins une heure pour traverser cette difficulté.

Dans l'autre sens de circulation Italie-Nice, un "bouchon de curiosité" de plus de 16 km s'est formé entre la barrière de péage de Nice-Saint-Isidore-Sud et la barrière de péage d’Antibes Nord.