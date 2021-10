Un accident entre une moto et une voiture perturbe fortement le trafic sur l'A8 à Nice

L'accident entre une moto et une voiture a eu lieu cinq kilomètres après la sortie 54 Nice nord en direction d'Aix-en-Provence, dans le contournement de Nice.

Les voies de droite et du milieu ont été neutralisées et le trafic s'est effectué seulement sur la voie de gauche, jusqu'à l'intervention des secours et l'évacuation des véhicules.

Conséquence, un important bouchon s'est formé atteignant plus de six kilomètres et remontant au-delà de la sortie Nice-Est.

Si le trafic a repris sur trois voies, il faut environ une heure pour traverser cette difficulté selon Vinci, entre Nice Est et le péage de Saint-Isidore.

Il est fortement conseillé d'éviter la zone et de différer votre déplacement si possible.