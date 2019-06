Un accident entre 4 véhicules provoque un important bouchon sur l'A8 dans le contournement de Nice

La mauvaise heure au mauvais endroit.

Un accident est survenu ce vendredi matin vers 7h30 sur l'A8 dans le contournement de Nice, en direction d'Aix-en-Provence.

Quatre véhicules sont impliqués dans cet accrochage qui se situe sur le viaduc de Magnan.

Conséquence évidemment, la circulation qui s'effectue sur une seule voie est fortement perturbée et le bouchon remonte sur plus de 5 kilomètres jusqu'à l'entrée Nice-Nord et dans les tunnel de Las Planas, Pessicart et Saint-Pierre-de-Féric.

Il faut plus de 30 minutes pour traverser cette difficulté.

Le réseau secondaire est également concerné notamment pour les automobilistes de la vallée du Paillon qui souhaitent rejoindre l'A8.