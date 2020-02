Tunnel du scandale: accord trouvé in extremis en Italie, les travaux reprennent au col de Tende

"C'est plus qu'un soulagement: c'est une excellente nouvelle!" Jean-Pierre Vassallo peut souffler. Le maire de Tende évoquait "un coup de massue", la semaine dernière, après les déclarations pessimistes du gouvernement italien. Le chantier du tunnel de Tende semblait alors plombé pour des années encore. Il peut finalement reprendre.

Après le scandale du vol de 200 tonnes de métal en 2017, suivies de la mise en examen de 16 personnes, le vaste chantier du col de Tende est resté à l'arrêt trente mois. Le consortium turinois Edilmaco était prêt à reprendre la suite de la Fincosit, mise hors jeu par la justice. Mais il menaçait de jeter l'éponge s'il n'obtenait pas une rallonge financière, invoquant la découverte d'erreurs de conception.

Edilmaco et l'Anas, l'agence nationale chargée des routes italiennes, sont finalement parvenus à un accord. Le communiqué de l'Anas, daté du jour de la Saint-Valentin, confirme les perspectives optimistes entrevues lors de notre reportage vendredi. "L'entreprise est déjà au travail sur le chantier", se réjouit Jean-Pierre Vassallo.

Edilmaco a désormais pour mission de livrer, à l'horizon 2024, un second tunnel à côté du tunnel historique, qui sera pour sa part réhabilité. A moins qu'un nouveau grain de sable ne vienne à nouveau rythmer ce feuilleton rocambolesque. Un chantier à plus de 200 millions d'euros et un axe de liaison franco-italien sont en jeu.