Toutes les restrictions de circulation et de stationnement entre Nice et Cap d'Ail ce week-end avec la course du Soleil

>> LIRE AUSSI. La mythique course du Soleil sur la Côte d'Azur revient ce dimanche après quatre ans d'attente

Nice

Stationnement interdit le dimanche 2 février, de 00h30 à 10h sur le boulevard Stalingrad (partie basse), boulevard Franck-Pilatte, boulevard Maurice-Maeterlink sur les deux côtés de la voie.

Circulation interdite dimanche, de 5h30 à 10h sur le boulevard Franck-Pilatte (jusqu’au niveau de la rue St- Lazaret), dans les deux sens de circulation, de 7h30 à 10h; et boulevard Carnot (au niveau de l’avenue Jean-Lorrain jusqu’à la sortie de la commune), dans les deux sens de circulation.

Villefranche-sur-mer

Stationnement interdit le dimanche 2 février de 00h à 10h, sur le parcours boulevard Princesse-Grace de Monaco, avenue Maréchal-Foch, Carrefour Octroi-Libération, avenue Sadi-Carnot, avenue Maréchal-Joffre, boulevard Impératrice Alexandra-Féodorovna, place Wilson, quai Amiral-Courbet, quai Amiral-Ponchardier, promenade des Marinières, place Legentilhomme, escaliers du fond de plage des Marinières, l’avenue Louise-Bordes.

Circulation coupée par intermittence, de 7h à 10h sur le même parcours.

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Stationnement interdit dimanche de 7h30 à 10h avenue de Grasseuil, entre son intersection avec I’avenue Louise-Bordes et l’avenue Denis-Séméria au Pont St-Jean ; et boulevard Dominique-Durandy, entre son intersection avec l’avenue Jean-Monnet et le n°16 de sa voie.

Circulation interdite de 7h30 à 10h sur l’avenue de Grasseuil, entre son intersection avec l’avenue Louise-Bordes et I’avenue Denis-Séméria au Pont St-Jean; boulevard Dominique-Durandy, entre son intersection avec l’avenue Jean-Monnet et le n°16 de sa voie; avenue Denis-Sânéria, dans le sens Nord-Sud (Pont St Jean-Village) entre le Pont St-Jean et son intersection avec l’avenue Honoré-Sauvan; avenue Honoré-Sauvan, entre son intersection avec l’avenue Denis-Séméria et le boulevard Dominique-Durandy.

Circulation ponctuellement interrompue, entre 8h et 10h, sur I’avenue Denis-Séméria au droit du Pont St-Jean.

èze

Stationnement interdit du samedi 1er février à 20h au dimanche 2 février à 13h sur toute la RM6098 de la commune.

Stationnement interdit sur la même durée sur l’intégralité du parking Saint-Laurent-d’Eze.

Circulation interdite ponctuellement le dimanche 2 février de 8h à 12h dans les deux sens de la RM6098.

Beaulieu-sur-Mer

Stationnement interdit dimanche de 8h à 10h, de l’avenue Fernand-Dunan au boulevard Alsace-Lorraine, avenue des Héllènes, boulevard Maréchal Leclerc.

Circulation interdite dimanche de 6h à 11h, avenue Fernand-Dunan à boulevard Alsace-Lorraine, avenue des Héllènes, boulevard Maréchal-Leclerc.

Cap-d’Ail

Stationnement interdit, du samedi 1er février à 9h au dimanche 2 février à 12h, entrée de la ville ouest au rond-point Ribeïrou, avenue Charles-Blanc, av. François-de-May, av. Gramaglia, chemin du Cap Rognoso, parking Brise Marine, espace Marquet, av. Marquet jusqu’au droit du court de tennis T1.

Circulation interdite, de 8h à 11h, entrée de la ville ouest au rond-point Ribeïrou, av. Charles Blanc, av. François de May, av. Gramaglia, chemin du Cap Rognoso, parking Brise Marine, espace Marquet, av. Marquet jusqu’au droit du court de tennis T1.

L’accès au sentier du littoral entre le Cap Rognoso et le parking Brise Marine sera interdit aux piétons de 8h à 11h.