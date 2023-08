Sur l’A8, le chantier de la bretelle de Menton va impliquer des évolutions de circulation

Le chantier entamé en novembre dernier sur l’A8, au niveau de Menton, répond à une logique mathématique: celle de résoudre l’équation d’une bretelle d’autoroute trop courte, débouchant aussitôt sur un pont peu large, et ce en multipliant la longueur de l’échangeur par 3,6. De manière à ce qu’il fasse, à terme, 330 mètres. Et que l’insertion soit, en conséquence, facilitée.

Les travaux menés par Vinci autoroutes se faisant sur une zone géographique très contrainte, chaque nouvelle étape implique des modifications de circulation.

Rappel et explications.

Un chantier en trois phases

Le chantier d’amélioration de la bretelle d’entrée en direction de Nice - qui doit arriver à son terme au printemps 2024 - consiste à "normaliser la longueur de la voie d’insertion sur l’autoroute A8". Cette intervention repose sur trois grandes phases :

Déplacer la RD22 qui longe la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (phase 1).

Repositionner la bretelle d’entrée de l’échangeur de Menton (n° 59) en direction de Nice (phase 2).

Élargir le viaduc de Cabrolles pour accueillir une voie de circulation supplémentaire (phase 3).

La RD22 fermée trois nuits dès ce mardi soir

En raison du déplacement de la zone de travaux, des modifications de circulation sont indispensables. À partir du 1er septembre, la circulation sur la RD22 basculera sur la voie située au nord, sous alternat.

Afin de garantir la sécurité des équipes et des usagers, cette étape nécessite la fermeture ponctuelle de la RD22 durant trois nuits, de 20h à 6h, à compter de ce soir (les 29, 30 et 31). Dans les deux sens de circulation.

"Les conducteurs souhaitant se rendre à Sainte-Agnès pourront emprunter la D2566, puis la RD6007 et la D22. Les conducteurs souhaitant se rendre à Menton depuis Sainte- Agnès pourront emprunter la D22, puis la RD6007 et RD2566", indique-t-on.

Le chantier induit des modifications de circulation. Visuel Vinci autoroutes.

L’échangeur de Menton fermé cette nuit

Pour procéder au lancement de la deuxième phase du chantier - qui s’achèvera en même temps que la phase 1, à la mi-octobre - les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur de Menton seront fermées cette nuit.

De 21h à 5h. "Les conducteurs pourront emprunter la bretelle d’entrée de l’échangeur de La Turbie (n° 57) ou la bretelle de sortie de l’échangeur de Roquebrune-Cap-Martin (°58)."

Ce qui a déjà été réalisé

Dans le cadre de la première phase du chantier, entamée en mars, après deux mois et demi de préparation et de mise en place, les équipes "ont rogné la colline, puis réalisé un mur de soutènement et ensuite déplacé la RD22".

"Cette 1re phase se déroule jusqu’à mi-octobre 2023 avec une équipe de 10 personnes. La circulation sur la route départementale n’a pas été coupée pendant la durée des travaux, un alternat a été mis en place depuis le début du chantier", souligne Vinci autoroutes.

Les étapes à venir

Il est d’ores et déjà prévu que les équipes poursuivent les travaux sur la RD22, tout en intervenant au niveau de la bretelle d’entrée.

À l’issue de cette 2e phase les conducteurs pourront de nouveau circuler à nouveau à double sens sur la - nouvelle - route départementale. Mais il faudra attendre le lancement de la 3e phase du chantier, dès mi-octobre, pour plonger dans le spectaculaire. Les équipes de VINCI Autoroutes vont en effet élargir le viaduc de Cabrolles, un ouvrage situé à plus de 50 mètres de haut…

"Pour ce faire, cinq plateformes de travail seront installées à l’aide de grues sur les piles du viaduc. Des travaux préparatoires sont actuellement visibles avec les terrassements au niveau des extrémités du viaduc. À l’intérieur de celui-ci, les travaux de renforcement sont en cours depuis le mois de mai. Les livraisons de matériel et les interventions s’effectueront de nuit et nécessiteront, quant à elles, soit la neutralisation ponctuelle d’une voie, soit le basculement de la circulation de l’autoroute A8", détaille-t-on du côté de Vinci autoroutes.

Cinq plateformes de travail seront installées sous peu sur les piles du viaduc. Visuel Vinci autoroutes.