Sur Facebook, Joe Kals annonce qu'il met fin à ses exploits sportifs

Je me retire du jeu… » Sur son compte Facebook, le Mentonnais Joe Kals a annoncé - depuis les États-Unis - qu'il mettait fin à ses exploits sportifs. Paraplégique après un accident de moto et confronté à une section de la moelle épinière, le challenger voulait relier New York à Los Angeles en marche pendulaire, c'est-à-dire à la seule force des bras.

Il avait commencé son entraînement sportif aux États-Unis en 2 017 et fait un appel aux dons sur Internet afin de récolter des fonds pour son projet....