Suppression de places de stationnement et sécurisation des voies piétonnes: le maire détaille les travaux en cours à Cap-d’Ail

À Cap-d’Ail, la situation des avenues Jacques-Abba et Hugues-Savorani a fait l’objet d’une réunion publique avec les habitants du quartier. L’ambition: résoudre les questions de circulation et de sécurité des piétons sur ces deux artères à la topographie particulièrement étroite. Une question "toujours un peu sensible" quand pour cela, il faut envisager de supprimer du stationnement, a concédé Xavier Beck devant l’assistance de riverains. Mais tous semblaient d’accord sur un point "la situation, très dangereuse, ne peut plus durer".

Sur l’avenue Hugues-Savorani

Sur cet axe, qui relie la Principauté depuis l’Hôpital Princesse-Grace à l’avenue du Trois-Septembre à Cap-d’Ail, c’est la vitesse excessive de certains véhicules qui pose problème. Rendant dangereuse la cohabitation avec les piétons. "Je suis extrêmement préoccupé par une portion de l’avenue qui se trouve entre le 7 et le 9 de l’avenue, très étroite. Un jour il y aura un accident grave", s’inquiète l’édile.

La solution trouvée est de supprimer quatre places de stationnement "de manière à pouvoir faire un vrai passage sécurisé pour les piétons". Des travaux seront entrepris les 30 et 31 octobre pour effacer le marquage au sol existant.

Le maire a par ailleurs précisé que la police municipale serait particulièrement attentive aux stationnements abusifs sur la voie publique, rappelant aux habitants qui pourraient avoir l’habitude de se garer devant leurs garages qu’il ne s’agit pas de places de stationnement. "La police municipale a une feuille de route très claire en ce qui concerne les problèmes de circulation, de vitesse et de non-respect du Code de la route. Et je pense notamment à ceux qui empruntent régulièrement la rue Savorani en sens interdit. On est à 6 verbalisations, essentiellement le matin", prévient Xavier Beck. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros et 4 points en moins sur le permis de conduire. Les contrevenants étrangers, et notamment monégasques, peuvent se voir retenir le véhicule jusqu’au paiement de l’amende.

"Je suis persuadé qu’on arrivera comme ça, à la fois avec la présence de la police et avec le système de vidéo verbalisation, à éradiquer ces mauvais comportements potentiellement dangereux", espère le maire.

Sur l’avenue Jacques Abba

Sur l’avenue Jacques-Abba, des travaux sont en cours pour améliorer l’éclairage public. Réalisés par la Métropole Nice Côte d’Azur, ils prévoient de remplacer l’ensemble des anciens lampadaires par de nouveaux éclairages LED. "Plus économiques en termes d’énergie et plus discrets avec un style qui sied mieux au quartier."

L’installation des gaines est terminée et l’installation des réverbères va pouvoir commencer. Interviendra ensuite une phase de réglages.

Quelques riverains se sont montrés sceptiques quant à la puissance d’éclairage de ces nouveaux dispositifs. "Quand l’ensemble sera fait vous aurez un bon niveau d’éclairage", assure Xavier Beck, rappelant au passage qu’au "niveau environnemental, la tendance est à la diminution de l’éclairage publique, des enseignes, etc.".