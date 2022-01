Rallyes: les modifications à venir sur le stationnement et la circulation à Monaco

Du vendredi 14 janvier à 6 h au dimanche 6 février à minuit, l'interdiction de circuler et de stationner faite aux véhicules sur le quai Albert 1er est reportée en ce qui concerne les véhicules de l’organisation des épreuves et des participants.

Du vendredi 14 janvier à 6 h au dimanche 6 février à minuit, la circulation des piétons, autres que ceux dûment autorisés, est interdite à l’intérieur des surfaces où se tiennent les épreuves sportives énoncées dans l’article 1er ainsi que lors de la mise en place et du retrait des éléments nécessaires à leur bon déroulement.

Du vendredi 14 janvier à 6 h au dimanche 6 février à minuit, le stationnement des véhicules est interdit quai Antoine 1er.

Du lundi 17 janvier à 6 h au dimanche 23 janvier à 20 h, le stationnement des véhicules est interdit avenue de la Quarantaine, à l’exception de l’aire de livraison sise au n° 3, et des places réservées à l’I.A.A.F. devant le n° 5.

Du lundi 17 janvier à 6 h au mercredi 2 février à minuit, le stationnement des véhicules est interdit, boulevard Albert 1er, entre ses n° 19 à 25.

Le mardi 18 janvier de 6 h à minuit, le stationnement des véhicules est interdit, avenue Albert II, sur les places « Arrêt 20 minutes », entre ses n° 4 à 6.

Du vendredi 14 janvier à 6 h au mercredi 26 janvier à minuit, la circulation des véhicules est interdite Tunnel Rocher Antoine 1er.

Du vendredi 14 janvier à 6 h au mercredi 26 janvier à minuit, un sens unique de circulation est instauré le long des bâtiments du quai Antoine 1er, entre ses n° 4 à 14, et ce, dans ce sens.

Du lundi 10 janvier à 6 h au mercredi 26 janvier à minuit, il est interdit aux véhicules ayant un poids total autorisé en charge supérieur à 3,50 tonnes, autres que ceux dûment autorisés, ainsi qu’aux autocars de tourisme empruntant l’avenue J.F. Kennedy, de tourner vers le Quai des Etats-Unis.

Il est interdit à tous véhicules empruntant l’avenue J.F. Kennedy de tourner vers le Quai des Etats-Unis. Du jeudi 20 janvier à 22 h au vendredi 21 janvier 2022 à 3 h, le vendredi 21 janvier de 6 h 30 à 9 h 30 et de 17 h 30 à 22 h 30, le samedi 22 janvier de 5 h 30 à 8 h 30 et de 18 h à 23 h, le dimanche 23 janvier de 6 h à 9 h et de 13 h à 16 h 30.