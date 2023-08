On vous explique pourquoi le plan de circulation va être modifié autour de l'avenue Prince-Pierre à Monaco

Info trafic ! Sur un axe stratégique en plein cœur du quartier de la Condamine, à savoir l’avenue Prince-Pierre, la réalisation de travaux préparatoires pour une future opération immobilière va impacter durablement la circulation.

Ce projet privé, porté par la SCI Esperanza Estate du promoteur Patrice Pastor, se situe aux numéros 2, 4, 6 et 8 de cette artère et prévoit des travaux liés aux réseaux du 4 septembre au 22 décembre. Avec, de facto, des modifications sur la voirie publique. Si les flux des piétons et des véhicules seront maintenus sur les axes majeurs durant l’intégralité du chantier, des déviations sont néanmoins à prévoir en fonction des différentes phases.

Du 4 au 22 septembre (9 h-16 h)

La circulation routière sera interdite sur la rue de la Turbie. Les accès au parking des Agaves seront maintenus par les rues Augustin-Vento et Auréglia et les livraisons des commerces s’effectueront en dehors de ces tranches horaires.

Du 25 septembre au 22 décembre

Les stationnements "deux-roues", "livraison", "police", "taxi" et "hôtel" seront temporairement déplacés dans les rues adjacentes. "L’emprise sur la voirie nécessitera la neutralisation d’une voie de circulation sur le haut de la rue Grimaldi, la portion du giratoire de la Place d’Armes faisant l’angle avec l’avenue Prince-Pierre ainsi que sur l’avenue Prince-Pierre", détaille le gouvernement princier. Les emplacements supprimés seront reportés à proximité, dont le stationnement « deux-roues » déplacé au niveau de la Rue du Rocher.

Le bd Charles-III ouvert dans les deux sens

Dès le 4 septembre, en prenant en compte la suppression de l’une des deux voies de circulation sur l’avenue Prince-Pierre, les autorités monégasques vont placer le boulevard Charles III en double sens, entre les giratoires de la place d’Armes et du Canton.

Une fois ces travaux préparatoires achevés, la réalisation de l’opération sera lancée avec une emprise sur la voirie similaire.