On fait le point sur l'état des routes dans les Alpes-Maritimes samedi matin

Menton/Roya/Bevera

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Pour toute information concernant les conditions de circulation et d’accès à la vallée de la Roya, cliquez sur ce lien.

Vésubie

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

- Accès par la RM 19, via Levens et Duranus (Limitation gabarit < 11m de long et 3,55m de haut) reste ouvert.

- Accès par le col St-Roch et col du Turini (limitation de tonnage à 15t) restent ouverts.

- Accès à la Colmiane (RM 2565) par la RM 2205 via St-Sauveur-sur-Tinée.

- Accès à Venanson (RM 31) depuis St-Martin-Vésubie par un passage à gué sur le Boréon, hors période de pluie.

- Route de la Gordolasque (RM 171) rouverte depuis jeudi 05/11/2020 à 9h30, plusieurs rétrécissements de chaussée et limitation de tonnage inférieure à 3,5 tonnes.

Pour toute information concernant les conditions de circulation et d’accès à la vallée de la Vésubie, cliquez sur ce lien.

Tinée

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

- La RM 2205 est ouverte à la circulation à hauteur de Bancairon selon les modalités suivantes: circulation sur une voie en sens montant avec une limitation de vitesse à 80km/h et 50km/h au droit du chantier; circulation sur deux voies en sens descendant avec une limitation de vitesse à 80km/h.

- La RM 332 (Route des Granges de la Brasque - la Tour-sur-Tinée) est rouverte selon les modalités suivantes depuis le 12/10/2020: limitation de tonnage inférieure à 3,5 tonnes sauf véhicules de service et de secours limités à 26 tonnes. Fermeture de la voie 8km après l’embranchement avec la RM 32.

- La RM 32 est restituée à la circulation entre la Tour-sur-Tinée et Utelle, avec une limitation de tonnage à 15t maximum.

Pour toute information concernant les conditions de circulation et d’accès à la vallée de la Tinée, cliquez sur ce lien.

Estéron - Préalpes

- Équipements spéciaux recommandés pour l’accès à Gréolières-les-Neiges (RD 802).

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Moyen-Var

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Haut-Var/Cians/Daluis

- En raison des conditions climatiques défavorables, le col du Buis (dep 04 – liaison Briançonnet / Entrevaux) est fermé à la circulation, le 18/03/21 à 18h, pour une durée indéterminée.

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Pays grassois

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Paillon/Turini

- Risque de verglas.

- Risque de chutes de pierres.

Bande littorale

- Rien à signaler.

Fermetures hivernales

- Col de la Bonette (RM 2205 - St. Dalmas-le-Selvage). Accès à Bousieyas et Le Pra fermé.

- Col de la Lombarde (RM 97 - Isola).

- Col de la Cayolle (RD 2202 – Entraunes).

- Col des Champs (RD 78 / St-Martin-d’Entraunes).

- Route des Tourres (RD 174 – Châteauneuf-d’Entraunes).