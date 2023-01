On fait le point sur les routes fermées dans l’arrière-pays niçois à l’occasion du rallye de Monte-Carlo

À partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche, le rallye de Monte-Carlo arpente une partie du haut-pays niçois. Avec cette compétition, des perturbations de circulation sont à prévoir. On fait le point.

Jeudi

- Fermeture de 16h05 à 23h05 sur les RD 68 et 2566 et RM 70, entre La Bollène-Vésubie et Le Moulinet, via le col de Turini.

- Fermeture de 18h03 à 23h23 sur les RD 21, RD 54 et RD 2204 entre La Cabanette (Lucéram) et le col de Castillon.

Vendredi

- Fermeture de 6h09à 16h30, sur les RD 30 et RM 30, entre Roure et Beuil.

- Fermeture de 7h22à 18 heures, sur les RD 27, RD 427 et RD 2211A, entre Puget-Théniers et Saint-Antonin.

- Fermeture de 8h25à 19 heures, sur la RD 2211, de la sortie d’agglomération de Briançonnet à Entrevaux, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Samedi

Le rallye perturbera les routes du 04.

- Fermeture de la D908 entre Le Fugeret et Thorame-Haute de 5h15à 16h45.

- Fermeture des D8 et D12 entre Malijai et Puimichel de 7 heures à 18h15.

- Fermeture des D10, D710 et D610, entre Ubraye et Entrevaux de 9h15à 20h30.

Dimanche

- Fermeture de 4h57à 13h40, sur les RD 2566, RD 73 et RM 73, entre Lucéram et Lantosque via le col Saint-Roch et le col de Porte.