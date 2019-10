On fait le point sur les fermetures et perturbations des autoroutes A8 et A50 la semaine prochaine

A8: échangeurs de mandelieu

Les échangeurs de Mandelieu Centre (n°40) et Mandelieu Est (n°41) seront impactés par des travaux de maintenance et de rénovation.

En direction d'Aix-en-Provence, la sortie de Mandelieu Centre sera fermée du lundi, 21h, au mardi, 5h.

Dans les deux directions, les sorties et entrées de Mandelieu Est seront inaccessibles pendant deux nuits, du mardi au jeudi, de 21h à 5h.

a8: viaduc de l'Arc

La troisième et dernière phase du chantier de maintenance et de rénovation du viaduc de l'Arc se déroulera de nuit, du lundi au vendredi, entre les échangeurs d'Aix-Val-St-André (n°31) et Fuveau (n°32).

En direction d'Aix-en-Provence, la voie de gauche et du milieu pourront être neutralisées, de 23h à 5h.

En direction de l'Italie, l'A8 sera fermée entre les échangeurs n°31 et n°32, toujours entre 23h et 5h. Des déviations seront mises en place.

a50: région toulonnaise

Des opérations d'élagage seront effectuées aux abords de l'autoroute A50 dans la région toulonnaise, en direction de Marseille. Elles interviendront de nuit et la circulation sera modifiée entre 22h et 6h, du lundi au mercredi.

L'autoroute sera fermée entre les échangeurs de Toulon Centre (n°17 - Léon Bourgeois) et Toulon Ouest (n°15b - Brégaillon), incluant le tunnel de Toulon et l'entrée des échangeurs de Toulon Le Port (n°16) et Toulon Ouest (n°15a et n°15b). Une déviation sera installée.