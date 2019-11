Monaco investit 60 millions d'euros pour renforcer la sécurité du tunnel Rainier-III, qui relie la Principauté à la France

Ouvert en 1994 pour relier Monaco à la France, le tunnel Rainier-III, qui débouche à Cap-d’Ail, fait actuellement l’objet d’études préparatoires à sa mise aux normes en termes de sécurité.

L’ouvrage, qui s’étend sur 1.560 mètres – dont environ 350 mètres à Monaco et le reste en France –, disposera ainsi, à horizon 2026, d’une galerie de secours d’évacuation des piétons de 1.100 mètres, comptant onze points d’entrée comme autant de refuges pour des personnes qui se retrouveraient bloquées en cas de sinistre.

Un nouveau projet pharaonique pour la Principauté qui, en tant qu’exploitante de cette liaison franco-monégasque, déboursera quelque 60 millions d’euros pour le percement et l’aménagement de cette galerie à même la roche!

"On avait développé un projet en neutralisant une voie pour pouvoir faire la galerie dans le tunnel, sans creuser. Ce projet a été loin mais il a fini par tomber à l’eau car il aurait conduit à réduire la chaussée d’une voie et aurait induit une congestion de la circulation, précise Christophe Uhring, conducteur d’opération au service des Travaux publics du gouvernement princier. En 2014, nous sommes donc repartis sur de nouvelles bases avec ce projet de galerie parallèle de 1.100 m."

"L'Objectif est une oiuverture mi-2026"

Un compromis qui, avant d’aboutir, aura nécessité de nombreuses navettes entre Monaco et la France pour recueillir notamment l’aval de la préfecture des Alpes-Maritimes et des services de secours concernés (lire ci-dessous).

"L’objectif est une ouverture mi-2026. À partir de mi-2020, il faudra compter à peu près deux ans et demi d’études par l’entreprise en charge des travaux et trois ans et demi de travaux", détaille Christophe Uhring. Lancée voilà cinq ans, la propre campagne d’études et de faisabilité des Travaux publics monégasques devrait en effet déboucher sur la désignation d’un maître d’ouvrage début 2020.