Le tunnel Rainier-III sera fermé ce mardi soir en raison d'un exercice binational de sécurité civile

Bon à savoir. L'accès au tunnel routier Rainier-III sera fermé ce soir entre 21 heures et minuit. La raison de cette fermeture éphémère? Pas de travaux prévus, mais bien un exercice majeur de sécurité civile, sous l'égide du Département de l'Intérieur de Monaco et de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Dans cet ouvrage transfrontalier - axe majeur notamment pour la sortie ouest de la Principauté et l'accès à l'autoroute A8/A500 - les forces d'intervention et de secours des deux pays interviendront (pour de faux mais en situation grandeur nature) sur un accident dramatique. Une collision, en partie haute du tunnel, entre un autobus et plusieurs véhicules, entraînant de nombreuses victimes.

L'objectif de l'exercice est précis: "mettre en œuvre un plan de secours binational visant à coordonner et à mettre en place la chaîne de secours entre la Principauté de Monaco et le département des Alpes-Maritimes", communique la préfecture. Plus de 200 forces vives seront engagées dans cet exercice, lequel est loin d'être le premier en la matière.

D'autres exercices similaires ces dernières années

Ces dernières années, les deux pays ont mis en commun leurs services pour des entraînements similaires : séisme en mer ligure (exercices Monoïkos et Richter), accident dans le tunnel ferroviaire de Monaco et attaque terroriste dans l'Auditorium Rainier-III. Dans l'optique d'être fin prêts le jour où le pire surviendrait.