Le radar de Saint-Isidore fait son (grand) retour sur l’A8

L’appareil a été remis en état, après avoir été incendié et désinstallé en novembre 2019. L’opération aurait pris du retard en raison d’un problème de fibre optique.

Doté d’une double face, le radar est discriminant. Il tient compte des différentes limitations de vitesse, entre poids lourds (50km/h ou 70km/h selon leur gabarit) et les autres véhicules (90km/h).

Il faut dire que depuis son absence, les usagers ont presque oublié cette sensation peu agréable de se faire flasher, 800 mètres avant la sortie d’autoroute. De nouvelles habitudes ont émergé. Plus de relâchement, moins de pédale douce, de nombreux usagers ont été pris de court en rentrant du travail.

"J’étais au courant que le radar serait remis. J’avais vu passé des messages sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mais mercredi soir, j’ai échappé de peu à la contravention grâce à un freinage in extremis, contrairement aux trois voitures devant moi. En sachant qu’un kilomètre avant le radar, il y a un panneau 110km/h, c’est traître", témoigne une conductrice qui emprunte la portion tous les jours.

Un autre utilisateur régulier, qui travaille à Monaco, n’a pas eu la même réussite, malgré un réflexe similaire. "Mercredi soir, je roulais à un peu plus de 90km/h. C’était devenu une habitude. Soudain, je vois un flash. J’ai été surpris. Malgré mon freinage réflexe, je n’y ai pas échappé ».

Une zone "accidentogène"

L’idée originelle du radar, implanté en mars 2016, repose sur une logique préventive.

La descente de Crémat est réputée dangereuse et usante pour les freins des camions, avec une inclinaison de 6%.

Les chiffres le prouvent.

Pas moins de 633 accidents y ont été enregistrés entre 2010 et 2015. Deux d’entre eux, à l’origine de trois décès, et impliquant des camions (juillet 2014 et octobre 2015), ont significativement influencé l’installation de l’appareil.

En 2017, il a été le quatrième le plus prolifique sur la Côte d’Azur, avec 58.315 flashes, après à peine neuf mois de service.

Des voies de détresse et des lits d’arrêts d’urgence contribuent aussi à éviter d’éventuelles catastrophes sur cette zone "accidentogène".