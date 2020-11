Le désenclavement de la commune de Fontan se poursuit

A compter du mardi 24 novembre, l'axe Breil-sud de Fontan sera circulable librement pour les engins, les secours, l'acheminement du fret et les riverains, entre 6 heures et 20 heures, grâce à la mise en place d'un alternat par feux tricolores, au droit de Noce et d'Ambo - face à la zone artisanale de Fontan.

Ces travaux d'amélioration de la chaussée vont permettre un accès sécurisé et libre pour tous les véhicules inférieurs à 19 tonnes grâce à la mise en place de feux tricolores. De plus, la fluidité de la circulation au sud de Fontan va améliorer dans le même temps les modalités d'accès aux créneaux horaires des convois du nord de Fontan pour accéder à Saint-Dalmas de Tende et Tende. "Les services départementaux des routes avaient déjà rétabli depuis le 10 novembre l'accès sud de la commune de Fontan par une piste circulable en convois de 7h à 8h et de 17h à 18h. Je tiens à remercier tous ces hommes et ces femmes pour leur disponibilité, leur réactivité et leur professionnalisme. Leur engagement est sans faille", s'est félicité Charles Anges Ginesy, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Car "grâce à l'intervention rapide et efficace des agents mobilisés sur le terrain, les chantiers avancent rapidement et permettent de désenclaver progressivement les accès de la vallée de la Roya".