L'A500 fermée chaque nuit de mardi à vendredi

Les déviations suivantes sont mises en places :

Sens Nice / Monaco

- Les véhicules qui ne pourront emprunter l’A500 depuis l’A8, sortiront par l’échangeur 57 (La Turbie), puis suivront les RD 2204A, 2564 et 51.

Sens Monaco / Nice

- Les véhicules de - de 19t qui ne pourront emprunter l’A500 depuis la RM 6007, suivront les RD 51, 2564 et 2204A jusqu’à l’échangeur 57

- Les véhicules de + de 19t qui ne pourront emprunter l’A500 depuis la RM 6007, poursuivront sur la RM 6007 jusqu’à la Place Max Barel, les boulevards Riquier et St-Roch, la pénétrante du Paillon et reprendront l’A8 par l’échangeur 55 (Nice Est).

La circulation sera rétablie chaque jour de 5 heures à 21 heures.