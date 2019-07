La "voie rapide" de Monaco à sens unique à partir du 29 juillet au 23 août

Dans le cadre de l’opération Testimonio II, qui verra, notamment, la réalisation de 336 logements domaniaux, les travaux sur les réseaux (eau, télécom et électricité) vont entraîner une modification du schéma de circulation à partir du lundi 29 juillet, 7h30, et ce, jusqu’au vendredi 23 août en fin de journée.

Afin de limiter l’impact sur les flux de circulation, la mise en sens unique du boulevard du Larvotto - que tout le monde connaît sous le nom de "voie rapide" - a été privilégiée sur l’alternat par le gouvernement.

Entre le 37 et le 51 boulevard du larvotto

Le sens unique est établi dans le contournement du chantier, précisément entre les numéros 37 et 51 du boulevard du Larvotto. Cela signifie que les résidents des immeubles Testimonio et Monte-Carlo Sun pourront, à n’importe quelle heure de la journée, accéder à leur parking. Les voilà rassurés.

Car la question horaire n’est pas anodine. En effet, le sens unique ne sera pas le même selon les heures de la journée. Dans le but d’optimiser les mouvements entrants et sortants de la Principauté, la circulation sera logiquement séquencée.

De 7h30 à 11h30, la circulation sera autorisée dans le sens Menton vers Monaco, afin de faciliter le flux entrant en Principauté. Puis, de 11h30 au lendemain à 7h30, c’est le sens Monaco vers Menton qui sera ouvert à la circulation, afin de faciliter le flux sortant.

Ceci est valable du lundi au vendredi. Et les week-ends, alors ? Les samedis et dimanches, la circulation sera autorisée dans le sens Monaco-Menton. En gros, la sortie de la Principauté est privilégiée.

Une exception toutefois : lors du long week-end de la mi-août, entre le jeudi 15 à 7h30 et le lundi 19 à la même heure, la circulation sera autorisée dans les deux sens.

Par l’avenue Princesse-Grace

Pendant toute la durée des travaux, l’accès aux résidences et immeubles du boulevard du Larvotto, on l’a vu, sera maintenu. Quant aux entrées et sorties des parkings publics et privés, elles s’effectueront dans le respect du sens de circulation.

Tout le monde l’aura deviné, le meilleur moyen de contourner la restriction de circulation, dans un sens ou dans l’autre selon l’heure de la journée, consistera à emprunter l’avenue Princesse-Grace, un étage plus bas, le long du bord de mer. Ce qui risque, pour le coup, d’y compliquer la circulation à certains moments de la journée.

Réponse à partir de ce lundi.