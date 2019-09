La possible reprise du chantier du tunnel de Tende inquiète la Roya

Alors que les travaux de doublement du tunnel de Tende, interrompus il y a deux ans après qu’un scandale de vol de ferraille a éclaté, doivent reprendre dans le courant du mois, un collectif d’habitants de la Roya exprime ses inquiétudes. Ravivées après un temps de répit.

Dans un communiqué de presse, les signataires avancent ainsi cinq points préoccupants – d’ordre judiciaire et environnemental, essentiellement. À commencer par le problème des camions. Un arrêté anti-poids lourds a beau avoir été pris par les cinq maires de la vallée, les habitants rappellent que l’action en justice engagée par les transporteurs italiens (contre cette mesure) n’est pas terminée. De fait, la décision sur le fond de l’arrêté n’est pas encore tombée – "ce qui n’offre aucune garantie pour l’avenir".

"Qu’en sera-t-il avec le doublement du tunnel prévu entre autres pour faciliter le passage des gros camions?" questionnent les citoyens.

Nouveaux risques

Autre source de tracas : la pollution de l’eau. "Elle reste à un niveau plus que préoccupant, la station d’épuration mise en place suite au procès intenté par l’association Roya Expansion Nature n’offre aucune garantie de bon fonctionnement (...) Les anhydrites, ces roches solubles dans l’eau et nocives pour la santé, ont été entreposées en tas sur le chantier et continuent à se diluer dans l’eau", exposent les habitants signataires. Qui se soucient également des conditions de reprise du chantier, après que le contrat avec l’entreprise GL Fincosit a été rompu.

"L’entreprise Edilmaco, arrivée en deuxième position à l’époque de l’appel d’offres, vient d’être retenue pour la réouverture du chantier, indiquent-ils. Mais le cahier des charges ne répond plus du tout aux contraintes techniques actuelles! Il n’y a pas eu de nouvel appel d’offres prenant en compte les nouveaux risques."

Les auteurs du communiqué s’alarment par ailleurs de la pollution de l’air, s’interrogeant – en corollaire – sur la capacité de la vallée à supporter une augmentation du trafic routier.

De leur point de vue, la reprise des travaux de doublement du tunnel est d’autant plus étonnante que la ligne ferroviaire reliant Nice à Cuneo est, elle, "plus que menacée".

"Dès octobre, la région va supprimer à nouveau un train entre Breil et Tende", font-ils savoir. Soulignant que la vitesse sur cette portion a déjà été réduite à 40km/h, malgré les lourds investissements de l’État italien, et huit mois de travaux. Qu’un nouveau chantier devra être entrepris dès 2022 entre L’Escarène et Breil – pour plus de 30 millions d’euros – mais que rien n’a pour l’heure été budgété.

"Pendant ce temps, l’argent coule à flots pour le doublement du tunnel routier", concluent les citoyens. Amers.