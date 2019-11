La Moyenne corniche rouverte à la circulation ce vendredi sur le pourtour de Monaco

Fermée depuis le début de semaine en raison de travaux sur un mur de soutènement, la portion de route entre le rond-point de l'entrée Ouest de Monaco et l'embranchement entre la Moyenne corniche et l'avenue Hector-Otto est entièrement rouverte à la circulation depuis 16 heures ce vendredi.

Au printemps dernier un glissement de terrain sous la résidence "Les Jardins de Monaco" avait contraint à la fermeture totale de cette portion de la RM6007, qui contourne Monaco et dessert Beausoleil et l'Est du département.

Le mur de soutènement faisait l'objet de travaux depuis le début de semaine par les services de la Métropole Nice Côte-d'Azur. Le dispositif de consolidation a pu être levé ce vendredi en raison de la fin anticipé des travaux.

