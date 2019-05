La moyenne corniche restera totalement fermée à Cap-d'Ail jusqu’au 18 mai

Tout le monde espérait que la moyenne corniche allait rouvrir en alternat le vendredi 10 mai, à la suite de l’énorme éboulement du 25 avril dernier, au niveau de Cap-d’Ail. C’est ce qui était annoncé. Eh bien non! Elle restera fermée jusqu’au 17 mai.

"Les travaux sont plus compliqués que prévu et donc prolongés d’une semaine", indique Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail, ce mercredi midi. Le mur de soutènement qui s’est effondré sous la résidence "Les Jardins de Monaco", à quelques mètres de la Principauté, donne du fil à retordre aux automobilistes et aux pouvoirs publics.

"Les travaux devraient durer trois mois"

"Il s’agit d’épingler la roche, poursuit Xavier Beck. C’est un gros travail. Mais viendra ensuite le moment de construire un nouveau mur de confortement. Les travaux devraient durer trois mois, imposant l’alternat de la circulation." Autant dire que la période estivale risque de ne pas être facile!

Si ce tronçon de route n’est pas l’axe le plus important, c’est toutefois un coup dur pour les salariés qui se rendent en Principauté tous les jours. Principauté qui a d’ailleurs décidé en urgence, début mai, plusieurs mesures pour tenter de fluidifier la circulation souffrant déjà de nombreux points de ralentissement du fait de l’abondance des chantiers à travers la ville et de l’installation du circuit du Grand Prix, notamment.

Avec l’alternat à partir du 18 mai, des feux tricolores dits "intelligents" vont être mis en place. Les conducteurs apprécieront alors "l’intelligence" du dispositif.