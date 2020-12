La Corse est-elle desservie normalement depuis les aéroports de Nice et de Marseille?

Hélas toujours pas. Jusqu’au lundi 14 décembre inclus, la rotation des vols entre l'île et le continent va demeurer faible, selon l'Office des Transports de la Corse et les compagnies délégataires. Avec une une réduction de la capacité moyenne de 50% sur tout le réseau.

De/vers Nice (24 rotations A/R par semaine): Aller et retour journée possible du lundi au vendredi depuis Ajaccio et Bastia, avec amplitude horaire à destination adaptée aux rendez-vous médicaux et professionnels Dessertes de Calvi et de Figari une fois par jour du lundi au vendredi, combinées avec Bastia et Ajaccio respectivement Service allégé en week-end: un A/R le samedi matin et le dimanche soir sur Ajaccio et Bastia uniquement

De/vers Marseille (31 rotations A/R par semaine): Aller et retour journée possible du lundi au vendredi depuis les 4 aéroports corses, avec amplitude horaire à destination adaptée aux rendez-vous médicaux et professionnels Dessertes d’Ajaccio et de Bastia effectuées intégralement en A320 du lundi au vendredi afin de proposer une capacité adaptée à la demande de fret urgent, notamment à caractère sanitaire. Les vols du dimanche opèrent également en Airbus A320 Dessertes de Calvi et de Figari regroupées en vols multi-tronçons Service allégé en week-end: une seule rotation A/R par ligne le samedi matin et le dimanche

retour à la normale A partir du 15 décembre

Le trafic aérien entre la Corse et le continent va retrouver son niveau normal à partir du mardi 15 décembre, date du déconfinement national annoncé par Emmanuel Macron.

Que ce soit de/vers Nice (55 rotations A/R par semaine) ou de/vers Marseille (59 rotations A/R par semaine)

Tous les vols redeviendront directs et sans escale intermédiaire, aux horaires habituels de la desserte de service public. Afin d’adapter du mieux possible l’offre à la demande, certaines capacités initialement prévues les 15, 16, 17, 24 et 31 décembre sont transférées les 19, 20, 26, 27 décembre ainsi que les 2 et 3 janvier. Le lancement ainsi réalisé de 24 rotations supplémentaires et remplacement de certains vols ATR72 (70 sièges) par des Airbus A320 (180 sièges) permettra une offre accrue de 3.320 sièges sur la période concernée.