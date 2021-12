La circulation dans les deux sens est rétablie sur l'A8 entre Villeneuve Loubet et Antibes, après un accident

Soyez prudents ou armez-vous de patience, si vous devez prendre la route en cette fin d'après-midi. La circulation est difficile entre Nice et Antibes.

Escota annonce ce mardi 7 novembre, qu'en raison d'un accident, l’autoroute A8 qui avait été coupée dans les deux sens de circulation entre Villeneuve-Loubet et Antibes depuis 16h05 est désormais rouverte dans les deux sens de circulation, entre Villeneuve-Loubet et Antibes depuis le mercredi 7 décembre 2021 à 16h20.

Les bretelles d’entrées N° 46 (Villeneuve-Loubet Plage) et 47 (Villeneuve-Loubet) en direction d’Aix, et la bretelle d’entrée N° 44 (Antibes Est) sont également rouvertes.

Toutefois, la circulation demeure difficile et est ralentie de 15 minutes entre Antibes et Nice et de 35mn entre Nice et Antibes. Ainsi, dans le sens Italie / France, vous rencontrez un bouchon de 14km, entre la barrière de péage de St-Isidore et le péage d’Antibes Nord. Dans l’autre sens, France / Italie, vous rencontrez un bouchon de 7km, entre la sortie N°42 (Mougins) et la sortie N°46 (Villeneuve-Loubet Plage).

Selon les informations de Nice-Matin, l'accident qui a nécessité la fermeture de cet axe impliquerait un camion qui transportait des bouteilles d’acétylène.