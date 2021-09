Ironman de Nice: les routes qui seront fermées dimanche sur la Côte d'Azur

IRONMAN France-Nice

Vence - Tourrettes-sur-Loup : de 9h10 à 12h30 :

- RD 2210 : Route de Vence, circulation interdite dans le sens de la course ;

Tourrettes-sur-Loup – Pont du Loup : de 9h10 à 12h45 :

- RD 6 : Route de Grasse, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

Pont du Loup - Gourdon : de 9h25 à 13h10 :

- RD 6 : Route des Gorges du Loup, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 3 : Route de Gréolières circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Gourdon – Col de l’Ecre : de 9h50 à 14h05 :

- RD 12 : Route de Caussols, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Col de l’Ecre – chemin de l’observatoire : de 10h15 à 15h :

- RD 12 : Route de Caussols, col de l’Ecre, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 5 : Route de St Vallier, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Route du Pont du Loup (RD 79) – Chemin des Teilles (Andon) : de 10h35 à 15 h15 :

- RD 79 : Route du Pont du Loup, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Andon – Col Bas (Commune de Caille) : de 10h45 à 15h30 :

- RD 79 : Route de la plaine de Caille, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Caille – La Ferrière (Commune de Valderoure) : de 10h50 à 16h00 :

- RD 80 : Route du Col Bas, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 2 : Route de Castellane, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Gréolières de 11h10 à 17h15 :

- RD 2 : Route des Châteaux, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 8 : Route de Thorenc, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 703 : Route de Cipières, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 603 : Route de Prinas, circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 2 : Route de Coursegoules et de Vallongue, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Coursegoules / Bézaudun-les-Alpes de 8h à 17h30 :

- RD 8 : Route de l’Orméou et de Coursegoules, circulation interdite dans le sens inverse de la course.

Bouyon de 8h à 18h05 :

- RD 8 : Route de Bézaudun-les-Alpes, , circulation interdite dans le sens inverse de la course ;

- RD 1 : Route de Nice, , circulation interdite dans le sens inverse de la course.

IRONMAN 70.3

RD2 : Route des Termes, Circulation interdite dans le sens inverse de la course de 7h45 à 11h30.

les routes seront rouvertes à la circulation après le passage de la voiture balai.

En outre, les bretelles de sorties n° 49 (A8 / Saint Laurent du Var) dans le sens France-Italie et Italie-France pourront être fermées, le dimanche 12 septembre 2021 selon les modalités suivantes :

- Bretelles de sorties n° 49 (A8 / Saint Laurent du Var) fermées de 5h30 à 11h30.

D’autres fermetures ou restrictions de circulation, de stationnement et de circulation piétonne auront lieu sur le bord de mer (et voies adjacentes) de Nice, le dimanche 12 septembre 2021 notamment :

Coupures de la Promenade des Anglais et de ses tourne-à-gauche

Coupure Quai des Etats-Unis sens Ouest-EstFermeture des accès (chaussée nord) et de la sortie de l’aéroport sur le bord de mer

Pour plus de détails sur ces dispositions, consulter la page dédiée sur