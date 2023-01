Grève du 19 janvier: voici les prévisions de trafic des trains

Un jeudi de grèves et manifestations... et de galère pour les usagers.

La circulation des trains sera "très fortement perturbée" ce jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux, TER et Transilien, et un peu moins pour les TGV, a annoncé mardi SNCF Voyageurs.

1 TER sur 10 et 1 TGV sur 3 dans le Sud-Est

La compagnie prévoit 1 TGV sur 3 sur l'axe Nord, 1 sur 4 sur l'Est, 1 sur 5 sur l'Atlantique, 1 sur 3 sur le Sud-Est et 1 sur 3 pour Ouigo mais seulement 1 TER sur 10 en moyenne.

En Île-de-France, sont prévus 1 train sur 3 sur les lignes A, B, H et U ainsi que 1 train sur 10 sur les lignes C et D (en partie fermées), J, K, L, N et P, selon un communiqué.