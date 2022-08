Feu d'artifice et commémorations à Nice: voici comment bien circuler ce samedi 27 et dimanche 28 août

Avec un feu d'artifice et des commémorations, il faudra être patient et malin, pour circuler dans Nice, ce samedi 27 et dimanche 28 août.

En journée, la Mairie de Nice invite les usagers à utiliser les transports en commun et éviter largement la zone de la Promenade des Anglais/Vieux Nice, en voiture

Il est également recommandé de suivre le dispositif de signalisation et d'information mis en place pour cette date.

La circulation temporairement suspendue du 27 août 2022 à 19h au 28 août 2022 à 00h30

- Promenade des Anglais, chaussée Sud entre la rue Sauvan et l’avenue Max Gallo

- Promenade des Anglais chaussée Nord entre l’avenue Max Gallo et le boulevard Gambetta

- Quai des Etats-Unis

- Quai Rauba-Capeù entre la place du 08 Mai et la place Guynemer

- Rue Milton Robbins

- Rue Bréa

- Rue Vanloo

- Avenue Max Gallo

- Rue Saint-François de Paule entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo

- Avenue Félix Faure, de la rue Alberti à la place Massena

- Rue Chauvain, de la rue Gioffredo à l’avenue Félix Faure

- Rue Guidoni

- Avenue de Verdun

- Avenue Gustave V entre la promenade des Anglais et la rue Gabriel Fauré

- Rue Massenet

- Tunnel Liautaud de l’avenue Max Gallo à la sortie Garibaldi comprise

- Descente Crotti pourra être fermée sur ordre des services de police de 21h30 à 23h00

- Rue de Rivoli entre la rue de France et la promenade des Anglais



Circulation en sens inversé



- Rue du Congrès, de la rue de la Buffa à la rue de France



Circulation en double sens





- Rue du Congrès entre la rue de France et la sortie du parking Palais de la Méditerranée (de 19h à 21h30 et de 23h à 00h30)

- Rue de Rivoli entre la promenade des Anglais et la rue Beretta pour les taxis et les usagers de l’hôtel Negresco

- Avenue Félix Faure entre la rue Chauvain et la rue Alberti

- Quai Rauba-Capeù (de 19h30 à 22h00 et de 23h30 à 01h00)

Le 28 août 2022 de 8h30 à 11h30

- Place Guynemer

- Quai Rauba-Capeù entre la place du 8 Mai et la place Guynemer

- Rue de Foresta sens Nord-Sud entre la rue Ségurane et la place Guynemer

La circulation pourra être momentanément interrompue au passage des véhicules historiques militaires

Le 28 août 2022 de 8h15 à 8h45

- Boulevard Pompidou voies ouest entre la porte B du MIN et la promenade Corniglion-Molinier

- Promenade Corniglion-Molinier voies sud

- Promenade des Anglais voies sud

- Quai des Etats-Unis

- Quai Raupa-Capeù

Le 28 août 2022 de 10h30 à 11h45

- Quai Rauba-Capeù

- Quai des Etats-Unis

- Promenade des Anglais entre l’avenue Max Gallo et le boulevard Gambetta

- Boulevard Gambetta

- Avenue Thiers

- Avenue Jean-Médecin

- Place Massena

Le 28 août 2022 de 15h à 16h30

- Place Massena

- Avenue de Verdun

- Promenade des Anglais voies nord

- Promenade Corniglion-Molinier voies nord

- Boulevard Pompidou, voies est, entre la promenade et la route de Grenoble

- Route de Grenoble entre le boulevard Pompidou et la porte C du MIN

Les pistes cyclables fermées du 27 août 2022 à 21h au 28 août 2022 à 00h30

- Quai des Etats-Unis, entre la place du 8 mai 45 et l’avenue Max Gallo

- Promenade des Anglais, entre l’avenue Max Gallo et le boulevard Gambetta

- Avenue de Verdun, de la place Massena à la promenade des Anglais

Les pistes cyclables fermées le 28 août 2022 de 8h30 à 11h30

- Quai Rauba-Capeù

La circulation Piétonne temporairement suspendue le 28 août 2022 de 8h30 à 11h30

Portion de trottoir nord longeant le monument aux Morts

Stationnement temporairement suspendu du 27 août 2022 à 11h au 28 août 2022 à 00h30

- Quai Rauba-Capeù

- Rue des Ponchettes

- Cours Jaques Chirac

- Promenade des Anglais, de l’avenue Max Gallo au boulevard Gambetta

- Quai des Etats-Unis, de la place du 8 mai 45 à l’avenue Max Gallo

- Rue Bréa

- Rue Van Loo

- Rue Desboutin

- Rue Saint-François de Paule, de la rue Bréa à l’avenue Max Gallo

- Avenue Max Gallo

- Avenue de Verdun côté droit entre la Place Massena et la promenade des Anglais

- Avenue Gustave V, depuis la promenade des Anglais jusqu’au parking 2 roues non compris

- Avenue de Suède, entre l’avenue Gustave V et l’avenue de Verdun

- Avenue Félix Faure, de la rue Chauvain à la place Massena

Stationnement temporairement suspendu du 28 août 2022 de 7h à 12h

- Rue de Foresta, côté Ouest, sur 60 mètres sous la montée Montfort

- Rue de Foresta, côté Est, sur 60 m à partir du n°19

Où se garer?

- Parkings relais "Parcazur" de la régie Lignes d’Azur, parkings gratuits pour usagers du réseau RLA

- Parking Palais Massena : du 27 août 2022 à 11h au 28 août 2022 à 00h30. Accès et sortie par la rue de France uniquement

- Parking Massena : du 27 août 2022 à 19h au 28 aout 2022 à 00h30. Sortie fermée

- Parking Plaza : du 27 août 2022 à 19h au 28 aout 2022 à 00h30

Les parkings fermés

- Parking Ruhl : du 27 août 2022 à 19h au 28 aout 2022 à 00h30

- Parking Sulzer : du 27 août 2022 à 19h au 28 aout 2022 à 00h30

- Parking Palais de la Méditerranée : du 27 août 2022 à 19h au 28 aout 2022 à 00h30Accès et sortie possible par la rue du Congrès uniquement

- Parking Corvésy : le 27 août 2022 de 21h30 à 23h

- Parking Saleya : le 27 août 2022 de 21h30 à 23h

- Parking Palais de Justice : le 27 août 2022 de 21h30 à 23h