Embouteillages dans la vallée du Paillon: vos 7 solutions pour fluidifier le trafic

Train et tram: les réponses de la SNCF et de la Métropole Nice Côte d'Azur

Interrogée sur une demande de desserte renforcée, avec des trains plus fréquents, la SNCF répond: "Vous avez 3 trains chaque matin au départ de Breil-sur-Roya en direction de Nice dans le créneau horaire souhaité, les 3 permettant d’arriver avant 9h à Nice (départs à 6h02 – 6h45 – 7h22)." Ces trains desservent toutes les gares entre Breil et Nice. Et 5 trains au retour le soir au départ de Nice : 16h46 – 17h20 – 18h11 – 19h12 – 19h42."

Ils desservent également toutes les gares de la ligne.

En ce qui concerne les tarifs, la SNCF pécise que si un aller-simple Nice-Ville/Breil-sur-Roya s'élève à9,50 en plein tarif, le prix passe à 4,80€ avec les cartes ZOU! (50-57 + et – de 26 ans), 1,20€ avec la carte ZOU! Solidaire et le voyage est gratuit avec les Pass ZOU! Etudes et Tickets ZOU! Liberté Jeunes (jusqu’au 31 décembre 2021 pour ce dernier.

Pour 1 abonnement sur le même trajet: 25,70€ avec un ZOU! Hebdo (abonnement d’une semaine), 92,20€ avec un ZOU! Mensuel (abonnement d’un mois), 80,70€ / mois avec un ZOU! Annuel (abonnement annuel mensualisé, moins 1 mois et ½ d’utilisation).

Réponse de la Métropole:

"Nous misons sur un réseau de transport urbain compétitif et c’est pourquoi la ligne 5 du tram est validée, explique Gaël Nofri. En 2028, il ira à Drap. La première échéance de 2026 devrait éviter la circulation de 15.000 véhicules jour. On réduit le trafic de 15 à 20%. Et en complément on crée des places de stationnement. Autour de la ligne 5, on en aura 1.000. Il faut aussi se dire que le tracé du tram va engendrer, comme partout, des aménagements cohérents qui faciliteront encore les choses dans ce secteur."



Le train? "Nous sommes conscients des difficultés liées à la configuration de la vallée et à l’accroissement de sa population, c’est pour cela que l’on travaille aussi, avec la SNCF, au cadencement des TER. Mais augmenter les cadences c’est aussi augmenter le cisaillement de la circulation au niveau de la Trinité, il faut le savoir et en tenir compte."