Deux accidents compliquent sérieusement la circulation ce jeudi sur l'A8 sur la Côte d'Azur

Dans l'autre sens -entre Nice et le Var- après la sortie 42 Mougins, trois véhicules et une moto ont été concernés.

Une voiture a fini sa course en tête à queue et s'est retrouvée dans le sens inverse du trafic, à cheval sur les voies de gauche et du milieu.

Là aussi conséquence en cette fin de journée où se croisent vacanciers, salariés et routiers, au moins trois kilomètres de bouchon.

Restez très vigilants en abordant ces zones accidentées.