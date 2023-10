Dès ce lundi soir, l'autoroute sera inaccessible pour cause de travaux à Menton

Menton : l’autoroute sera inaccessible tous les soirs de la semaine pour travaux

Pour permettre des travaux d’élargissement de chaussée, les bretelles d’entrée et de sortie de l’échangeur N°59 (A8 / Menton) seront fermées à la circulation, dans le sens Italie/France, de nuit (20h/6h), à partir de ce lundi (20 h) jusqu’au vendredi 6 octobre (6 h).



Déviations mises en place: Sens Italie - France: pour les véhicules de moins de 10 m de long et de moins de 19 t : par les RD 2566 vers Menton, la RD 6007 en direction de La Turbie, la RD 2564 et enfin la RD 2204A afin d’accéder à l’autoroute A8 par l’échangeur n° 57 (La Turbie); pour les autres véhicules : par la RD 6007 jusqu’à Nice.



Sens France - Italie: par la sortie n° 58 (A8 / Roquebrune-Cap-Martin), la RD 2564 puis la RD 6007.