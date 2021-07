Découvrez à quoi va ressembler la future sortie de Beausoleil sur l'A8

Enfin. Le mot était sur toutes les bouches ce mardi, à l’occasion de la cérémonie de pose de la première pierre du chantier.

Après "plus de 6 ans de bataille administrative", a souligné le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, le projet de construction d’une bretelle de sortie au niveau de l’aire de service de Beausoleil (sens France/Italie) entre désormais dans une phase concrète.

Quel est le calendrier ?

Les travaux préparatoires commencés au premier semestre 2021 sont désormais terminés. Pour rappel, ils portaient principalement sur l’enlèvement de la végétation et le débroussaillage, sur la déviation des réseaux d’eau et de télécommunication et sur le confortement d’un talus.

Selon le calendrier prévu, les travaux (1) devraient débuter d’ici fin août à septembre prochain. Pour une mise en service à la fin de l’année 2022.

Y aura-t-il un surcoût pour les usagers ?

Du côté du concessionnaire Vinci Autoroutes, on confirme qu’aucun péage ne sera installé sur cette future sortie d’autoroute. De même que, la réalisation de cet aménagement n’entraînera pas d’augmentation du prix du péage de La Turbie (2) en amont.

Qu’est-ce que ça change concrètement ?

L’objectif de cet aménagement est triple. Les habitants de La Turbie, d’un côté, devraient voir les rues de leur commune désengorgées aux heures de pointe.

De l’autre, les travailleurs pendulaires qui empruntent l’autoroute auront désormais un accès supplémentaire aux communes littorales de l’Est du département des Alpes-Maritimes et surtout à Monaco où 47 000 salariés se rendent quotidiennement.

Cette nouvelle sortie de l’A8 devrait permettre de fluidifier le trafic sur l’autoroute A500 et dans le tunnel de Monaco, ainsi que sur la moyenne Corniche à l’approche de la Principauté.

Et Jean-Jacques Raffaele d’interroger: "Pourquoi pas un demi-échangeur sur Roquebrune-Cap-Martin dans l’autre sens?" L’idée est lancée.

1. Les travaux seront réalisés par le groupement d’entreprises TP SPADA et EUROVIA Provence Alpes Côte d’Azur (agence de Nice).

2. Rappelons cependant que les prix des péages sont réévalués une fois par an et que de nouveaux tarifs sont annoncés en général autour du 1er février de chaque année.