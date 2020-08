De nombreux éboulements sur la route qui mène à la Madone de Fenestre, plus d'une cinquantaine de personnes bloquées

Actuellement, 54 personnes sont bloquées au refuge, des randonneurs, camping-caristes etc...

Les pompiers ont mis plus d'une heure à pied pour se rendre sur les lieux ce mardi et sécuriser la route et voir sil n'y avait pas de blessés.

Le maire Ivan Mottet s'est rendu sur place mais n'a pu remonter la route tant les éboulements sont importants.

Les services locaux, des bénévoles et la Métropole sont en train de déblayer. L'accès à la Madone de Fenestre restera bloqué jusqu'à ce soir.

La RM 94 (St-Martin Vésubie) a été rouverte dans les deux sens de circulation, 5 km après St-Martin Vésubie, depuis 12h30 ce mardi.