Coup d'état au Niger: Air France prolonge la suspension de ses vols vers le Mali et le Burkina

Air France a prolongé "jusqu'au 18 août inclus" la suspension de ses vols de et vers Bamako et Ouagadougou "à la suite du coup d’Etat au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel", a-t-on appris vendredi auprès de la compagnie.