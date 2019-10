Comment réduire les embouteillages? Par une bonne information des conducteurs

Une application, téléchargeable gratuitement sur smartphone donne: l’état du trafic en temps réel, les informations sur les travaux, bouchons et fermetures prévues.

Un site internet a également été mis en place.

Les automobilistes peuvent ainsi décider, en toute connaissance de cause, de changer d’itinéraire, de modifier leur heure de départ ou leur mode de déplacement.

Cette plateforme est le fruit d’une collaboration étroite entre les différents exploitants des réseaux routiers qui disposent de systèmes de recueil et de calcul des données de trafic en temps réel: les services de l'État, la ville de Paris, certaines sociétés d'autoroutes (Société des autoroutes Paris-Normandie, Société des autoroutes du nord et de l’est de la France, Autoroutes Paris Rhin-Rhône,Cofiroute).

Ce dispositif d'information a été cofinancé par le conseil régional d'Île-deFrance et par l'État.

A Lyon, c'est le site "Coraly" qui regroupe les informations des différents exploitants.

Temps de parcours, conseils de guidage… sont disponibles. Et les usagers peuvent aussi s'abonner à des "flash" trafic.

Ils sont ainsi prévenus par mail, des coupures, accidents, bouchons sur leurs parcours.