Comment désengorger les routes de la Côte d'Azur vers Monaco? Des pistes actées et d'autres à étudier

Bretelle de Beausoleil

Elle est la preuve que des dossiers dits "serpents de mer" aboutissent parfois. Portée depuis des années, la création de cette bretelle de sortie sur l’A8 est devenue il y a quelques mois effective avec le début des travaux.

Cela permettra de diffuser le trafic d’accès à Monaco sur un troisième axe, diminuant les embouteillages dans le village de la Turbie. La mise en service est attendue pour fin 2022 début 2023.

Le vélo ?

Dans son Plan Vélo la Métropole travaille à de nouvelles liaisons cyclables notamment entre Nice et Monaco. Un premier tronçon jusqu’à Villefranche-sur-Mer sera livré dès cet été.

Christian Estrosi a également annoncé "à la fin du premier semestre 2022, on aura une piste cyclable en site propre entre Nice et Monaco sur la Basse corniche".

Le train

C’est la solution idéale défendue notamment par le maire de Cap-d’Ail. Qui reconnaît aussi que c’est "un vaste problème".

"Tout dépend de la régularité du train, Monaco a fait beaucoup d’efforts et a investi dans des rames, la Région aussi a fait des efforts et sur la Métropole nous avons mis en place le pass multimodal. Mais le constat, c’est qu’aujourd’hui beaucoup de salariés ne sont pas rassurés de prendre le train compte tenu des problèmes de régularité. Si on avait un train qui marche comme le métro à Paris ce serait formidable."

Le funiculaire ou télécabine

Officiellement, aucune décision n’est prise et le projet n’est même pas à l’étude, mais selon Xavier Beck, l’idée d’une télécabine entre La Turbie, le Jardin exotique, Fontvieille et la place du Palais associé à un parking de 3 500 places revient souvent lors des réunions avec la Principauté sur les thématiques circulation et transports.