Collision sur l'A8 en direction de Nice au niveau de Tourves, la circulation fortement perturbée

Guillaume JametDeux voitures et un camion seraient impliqués dans un premier choc, immédiatement suivi d'un second, impliquant cette fois encore deux voitures.



2 ambulances, 1 engin d'incendie, 1 engin de secours routier et 1 chef de groupe, soit 14 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux.

Un blessé leger a été pris en charge. La circulation est fortement perturbée.