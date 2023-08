Circulation pour le week-end du 15 août: on fait le point sur les secteurs à éviter dans notre région

Les secteurs à éviter dans la région

Vendredi 11 août

Évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 13h et minuit

Évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 17h et 21h

Évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange entre 12h et 15h



Samedi 12 août

Évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et minuit

Évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

Évitez l’autoroute A9 entre Espagne et Narbonne entre 13h et 15h

Dimanche 13 août

Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 21h

Évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

Évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange entre 19h et 21h

Mercredi 16 août

Évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 20h

Évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 12h et 19h