Circulation des trains entre Toulon et Nice: ça ne va pas s’améliorer ce mardi soir

La SNCF qui espérait pouvoir dégager rapidement la voie occupée par un train en panne est contrainte de repousser les perspectives de retour à la normale. Alors que le réseau est en heures de pointe, avec les retours de bureau.

Le TER qui a subi une avarie mécanique en pleine voie, sur la commune de Cuers, à la mi-journée, ne peut toujours pas être déplacé. "Des moyens lourds sont d’ores et déjà déployés. L’éventualité d’un levage du train est étudiée. Là, ce serait une opération vraiment très lourde. Une autre piste serait de réussir à faire rouler le train à faible vitesse", détaille Cyrille Durand, du service communication de la SNCF en région Sud.

Pour l’heure, la rame reste bloquée et ne peut pas rouler. Elle est constituée de quatre voitures qui sont toujours au milieu d’une voie, tandis que la circulation se poursuit, mais de façon très ralentie, sur la seule voie restante, pour les deux sens de circulation entre Toulon et Les Arcs.

"La situation va rester perturbée jusqu’à la fin du trafic ce soir, indique la SNCF en région. La rame en panne devrait être dégagée dans la soirée. Une centaine de personnels est mobilisée sur le terrain, techniciens, agents de maintenance et agents qui s’occupent de la sécurité ferroviaire et de la sécurité des personnes. Le véritable retour à la normale sera pour demain matin [mercredi matin]."

Le tronçon le plus problématique, le plus ralenti, reste celui entre Toulon et les Arcs, avec des répercussions sur tout l’axe sud-est Marseille-Nice. Des autocars de substitution roulent entre Toulon et Hyères, ainsi qu’entre Toulon et Les Arcs.

La SNCF annonçait "des ravitaillements en plateaux-repas et en masque" pour le début de soirées. Sans pouvoir donner une estimation du nombre de voyageurs dont le voyage est perturbé.

Vers 19h30, les trains figuraient à l’affichage avec jusqu’à 3h10 de retard. Dans l’après-midi, au moins deux TGV à destination de Nice ont fait leur terminus à Toulon et de nombreux trains ont été supprimés.