Ce que prévoit Bison Futé sur les routes pour ce retour de vacances de fin d'année

Si les nuits du 31 décembre, sont habituellement calmes, elles sont toutefois accidentogènes en raison de la fatigue liée aux retours tardifs, après la fête et dans un contexte climatique parfois défavorable (pluies verglaçantes, neige, verglas). Faites attention si vous prenez le volant.

Pour la journée du 1er janvier, Bison Futé prévoit un pays "vert", dans le sens des départs et des arrivées. Aucun problème majeur n'est à signaler.

Dimanche 2 janvier, en revanche et en raison de la fin des vacances scolaires, est classé orange dans le sens des retours. La circulation sera dense dans l’après-midi pour les derniers retours des vacances vers les grandes métropoles.

Dans le détail, et comme d'habitude, il faudra éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 16h, ainsi que l'A9 entre Montpellier et Orange, de 12h à 19h.

Après Marseille et en direction de Toulon et Nice, Bison Futé voit vert, dans le sens des départs et des arrivées, ce dimanche. Une bonne nouvelle pour la circulation sur les routes du Sud.