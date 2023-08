Canicule: les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange ce dimanche, Bison Futé voit rouge sur les routes.. suivez notre direct

De très nombreux automobilistes ont bravé températures impitoyables et bouchons samedi avant un dimanche qui voit le nombre de départements en vigilance orange canicule pratiquement doubler.

L'alerte orange concerne 49 départements au total, dont le Var et les Alpes-Maritimes, contre 28 départements samedi. Soit une large moitié sud allant du Bas-Rhin jusqu'à la Gironde, avec des températures "atteignant généralement 35 à 38°C sur le sud du pays (...) et pouvant dépasser les 40°C sur la basse vallée du Rhône", a indiqué Météo France samedi après-midi.

Pour la suite, "les fortes températures se maintiennent jusqu'en milieu de semaine prochaine, avec un pic se produisant entre lundi et mercredi selon les régions. Ensuite, une baisse des températures est prévue à partir de jeudi. Tout cela restant à confirmer". Cet épisode, le plus chaud de l'été 2023, est dû à la mise en place au-dessus du pays d’un dôme de chaleur, c'est-à-dire "une vaste zone anticyclonique à tout étage de l’atmosphère qui emprisonne l’air déjà chaud et le réchauffe par compression, un peu à l’image d’une pompe à vélo", explique Météo France.

La journée était par ailleurs classée rouge par Bison Futé dans le sens des retours et orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, en ce huitième weekend de l'été.

