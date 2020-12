Attention le trafic des TER et des TGV perturbé de samedi soir à dimanche

Afin d'améliorer les conditions de circulation des niçois et les conditions de vie des habitants de Nice ouest en permettant aux véhicules de rejoindre plus directement l’autoroute A8 et le boulevard du Mercantour vers le Nord, la Métropole Nice Côte d'Azur a engagé des travaux d’aménagement de la voie Mathis.

Dans ce cadre, SNCF Réseau procède au déplacement du poste d’aiguillage de la gare de Nice Saint-Augustin.

Une nouvelle étape de ces travaux nécessite l’interruption des circulations ferroviaires entre Nice et Cagnes-sur-Mer du samedi 12 décembre au soir au dimanche 13 décembre à 15h30.

Quelle desserte des voyageurs?

- A l’est de Nice, la circulation des TER initialement prévus entre Nice et Menton – Vintimille ne sera pas impactée par ces travaux.

- A l’ouest de Nice, les TER en provenance et en direction de Grasse, Les Arcs, Toulon et Marseille seront origine/terminus Cagnes-sur-Mer et les horaires de certains trains seront modifiés.

- Les TGV ne desserviront pas les gares de Cannes, Antibes et Nice durant cette interruption.

