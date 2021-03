Accident sur l'A8 en direction d'Aix-en-Provence, la circulation pertubée

Deux voitures sont impliquées dans cet accident qui s'est produit ce vendredi matin sur l'A8 à proximité de la sortie 51 ″Nice St-Augustin/Aéroport″.

Un bouchon sur 1 kilomètre s'est formé et la circulation n'est possible que sur la voie la plus à droite. Comptez une dizaine de minutes pour traverser cet obstacle.

Soyez prudents, de nombreux piétons se trouvent autour des véhicules accidentés.

Pompiers et forces de l'ordre sont sur place.