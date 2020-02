A Monaco, le casque devient obligatoire jusqu’à 18 ans à vélo et trottinette et le service MonaBike sera bientôt accessible dès 14 ans

"Soit on fermait les yeux et on continuait à les interdire bien qu’ils soient utilisés, soit il fallait les autoriser mais les encadrer le plus possible." Voilà comment Marie-Pierre Gramaglia a justifié la “légalisation” des hoverboards, gyropodes et monoroues.



Des engins motorisés qui ne pourront circuler que sur les bandes et pistes cyclables. Donc très peu en l’état. Des études sont toutefois "en cours".

"Il y aura une piste cyclable dans le futur complexe du Larvotto. Et il faudra trouver un mix entre plus de couloirs bus et de pistes cyclables." Couloirs de bus qui ne resteront accessibles qu’aux vélos en revanche. "La moins mauvaise solution nous est apparue comme étant de mettre le cycle en évidence de manière à le préserver davantage", souligne Patrice Cellario.