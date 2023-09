PHOTOS. Ces cinq superyachts attendus dès ce mercredi au 32e Monaco Yacht Show vont vous faire rêver

Avec un prix d’entrée à 500 euros, tout le monde n’a pas la chance de vivre au rythme du Monaco Yacht Show, qui débute ce mercredi et qui s’achèvera samedi.

À cette occasion, des dizaines de yachts seront exposés dans le port Hercule pour le plus grand plaisir des amateurs de bateaux. Mais le public n’aura pas forcément le luxe de tous les apercevoir. Certains curieux pourront grimper sur les hauteurs de la Principauté, lieux stratégiques pour profiter d’une vue imprenable sur le port et ses quais. Mais impossible d’approcher ces mastodontes des océans.

Alors nous avons fait une sélection subjective des bateaux les plus beaux et impressionnants.





1. Le Bilgin 263 Leona

Avec ses 80 mètres de long et sa peinture rouge, Bilgin 263 Leona passe difficilement inaperçu sur l’eau. Deuxième de la série de trois Bilgin 263, Leona peut accueillir moins de personnes que ses cousines avec une capacité de 19 passagers. Mais les espaces réservés à ces derniers sont ainsi plus grands avec des dressings et des salles de bain. On peut également y retrouver un sauna et ... une salle de cinéma !

2. L'Italien Alchemy

L'Alchemy propose 330m² de surface extérieure Photos Monaco Yacht Show.

Les Italiens de Rossinavi ont donné vie à Alchemy, un yacht de près de 66 mètres. Avec ses 330m² de surface extérieure, le bateau est lui aussi équipé d’un bar, d’un jacuzzi ainsi que d’un barbecue à proximité de la zone de déjeuner.

3. L'O'Rea

L'O’Rea est équipé d'une grande piscine sur le pont. Photo Monaco Yacht Show.

O’Rea, construit par Golden Yachts Shipyard, fait lui aussi partie des plus grands bateaux avec ses 77 mètres de long. Le yacht est équipé d’une grande piscine sur le pont principal. Décoré de bois, le salon est très luxueux, avec un sofa en forme de U et un gigantesque écran. Sa vitesse maximale ? 30 km/h.

4. Le Jewels

Le Jewels peut accueillir jusqu’à 9 personnes dans ses grandes chambres. Photo Monaco Yacht Show.

Développé par Turquoise Yachts, Jewels mesure 53 mètres de long. Le bateau peut accueillir jusqu’à 9 personnes dans ses grandes chambres et même encore plus sur son pont. L’extérieur propose notamment une TV, un bar, une piscine...

5. Le S-Force

Le S-Force, aussi appelé Silver Star, est un vrai modèle de luxe Photo Monaco Yacht Show.

Celui-ci est l’œuvre de l’Italian Sea Group. Le S-Force, aussi appelé Silver Star, est un vrai modèle de luxe avec sa collaboration avec la marque italienne Giorgio Armani. Il mesure 55 mètres de long et peut accueillir jusqu’à 11 personnes avec ses six cabines. À l’intérieur, il offre une suite aux tons neutres décorée d’ivoire, de notes de bleu et quelques touches de métal.