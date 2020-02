Vous devez emprunter pour votre projet immobilier: pourquoi faire appel à un courtier?

Un projet immobilier réussi passe, avant tout, par l’obtention d’un bon crédit. Et si la chute des taux a été vertigineuse, 2020 sonne le début de la stabilisation. ACE Crédit estime la « fourchette entre 1.30 % et 1.50 % (sur une durée de 25 ans) hors assurance, et pour les dossiers excellents, un taux de 0.95 % ».

Pour tirer son épingle du jeu, beaucoup de particuliers font désormais appel à un spécialiste du crédit. Le courtier a pour mission de conseiller le crédit le plus adapté à chacun et de corriger les situations problématiques qui peuvent apparaître.

N’étant pas lié à un établissement bancaire, il a les mains libres pour choisir celui qui vous convient le mieux.

Expertise et réseau

Outre ses connaissances du milieu bancaire et des rouages juridiques, il peut négocier les conditions les plus avantageuses en mettant les établissements bancaires et les assurances en concurrence.

« Et l’enjeu peut se révéler extrêmement important financièrement, appuie Ludivine Courret, gérante d’ACE Crédit Nice. Car une variation d’un demi-point sur une proposition de crédit peut représenter des écarts allant de 30 000 à 50 000 euros en fonction du montant de l’acquisition. Ce qui permet d’augmenter la capacité d’emprunt d’un client ».

Le courtier prend également en charge l’essentiel des démarches, depuis la recherche et la signature du contrat de prêt jusqu’à la signature de l’acte d’achat du bien devant le notaire.

Accompagnement et conseil

Au-delà du gain d’argent, l’accompagnement proposé par un courtier permet d’économiser un temps précieux. « Nous sommes en mesure d’offrir un service global de la simulation jusqu’à la signature et de prodiguer nos conseils tout au long du processus d’acquisition », assure la gérante d’ACE Crédit.

Grâce notamment à un solide réseau de partenaires, un courtier peut ainsi orienter son client vers un notaire, un agent immobilier, voire de lui proposer des biens qui répondent à ses attentes s’il n’a pas encore fixé ses choix. Soit un gain de temps et de sérénité lors d’un processus souvent stressant et éprouvant.

Si un courtier se rémunère en prélevant un pourcentage sur le montant du prêt, cette commission équivaut, globalement, au montant des frais de dossier prélevés par les banques pour le montage d’un dossier de crédit.

Paroles d'expert

Ludivine COURRET - Gérante d’ACE Crédit à Nice

« ACE Crédit est une marque de la Compagnie européenne de crédit, leader national du Courtage en prêts immobiliers, présent sur tout le territoire français, avec 90 agences. Pour 2020, nous avons renouvelé l’ensemble des Conventions avec toutes les banques. Cela nous démarque de la concurrence. Et notre équipe de dix-sept experts en crédits immobiliers est très réactive et permet à nos clients, de réaliser leurs projets immobiliers.

Nous allons prochainement ouvrir une troisième agence sur Nice. Après l’ouverture de l’agence du centre-ville dans le Carré d’Or il y a trois ans et demi et celle de Nice Saint-Isidore il y a dix-huit mois, notre implication sur le secteur niçois et ses environs est primordiale pour le développement de notre marque ACE Crédit. »

ACE Crédit Nice - Renseignements au 04.93.80.01.32. ou au 04.93.83.19.44. Site Internet : www.acecredit.fr